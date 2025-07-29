الاستماع لأقوال شهود العيان في غرق شاب بنيل العياط

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان غرق شاب في نهر النيل، بإحدى قرى العياط جنوب محافظة الجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحريات الأولية أن شاب يدعى " ياسين. م"، تعرض للغرق في نهر النيل، لعدم إجادته السباحة، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تعرض أحد الأشخاص للغرق بالنيل

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص للغرق في نهر النيل، بقرية تابعة لمركز العياط.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء أهل المتوفي وشهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

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