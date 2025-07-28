وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، “Haoliang Xu” القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الإثنين، على هامش المشاركة في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين".

مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مسيرة التنمية بالدولة المصرية، مشيدًا بما يبذله البرنامج من جهود بنّاءة تُسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتمكين الدولة من المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوه الي أن مساهمات البرنامج تُعد ركيزة هامة في دعم جهود الدولة لتنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠» ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الحكومة المصرية.

وأكد حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع البرنامج في مختلف مجالات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار الشراكات متعددة الأطراف، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة

وتم تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر المكثّفة للتوصل إلى وقف اطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية بدون عوائق لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينين خارج ارضهم. وأشار وزير الخارجية إلى استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة، في إطار مساعٍ مشتركة للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الجارية لعقد مؤتمر دولي للتعافى المبكر واعادة إعمار غزة، مؤكدًا أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافه في إعادة تأهيل البنية التحتية فى غزة.

كما تطرق إلى عناصر الخطة العربية الإسلامية بشأن غزة، مشددًا على ضرورة بلورة أفق سياسي واضح يعالج جذور الصراع الفلسطينى الاسرائيلى ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمستوي التعاون القائم بين البرنامج مع مصر، مشيدا ً بجهود مصر الحثيثة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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