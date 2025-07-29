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رياضة

الأهلي يواجه إنبي وديا اليوم استعدادا للموسم الجديد

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  وديا أمام نظيره إنبي في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. 

تأتي المباراة في اطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. 

من جانبه رفض خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إذاعة مباراة إنبي الودية عبر قناة النادي من أجل رغبته في تجهيز بعض الأمور الفنية استعدادا للموسم الجديد. 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مطار القاهرة أمس الأول الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

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