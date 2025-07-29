الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، خسارة جديدة لمنتخب الشباب في بطولة العالم بأوزبكستان

منتخب الشباب للكرة
منتخب الشباب للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عاما، صباح اليوم أمام منتخب بولندا بنتيجة (0-3)، في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا بأوزبكستان، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات جاءت نتائجها كالتالي:

مصر (3) - (0) تونس

مصر (1) - (3) إسبانيا

مصر (0) - (3) إيطاليا

مصر (0) - (3) إيران

مصر (0) - (3) بولندا

ويلعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا". 

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة

 وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق". 

الجهاز الفني لمنتخب مصر

 ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من: البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، محمد يونس طبيبًا للمنتخب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب منتخب بولندا بطولة العالم للشباب المنتخب الوطني

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يواجه بولندا في بطولة العالم بأوزبكستان

الكرة الطائرة، ترتيب مجموعة منتخب مصر في بطولة العالم للشباب

الكرة الطائرة، 4 وديات لمنتخب السيدات استعدادا لبطولة العالم

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وإيران في مونديال الشباب

الأكثر قراءة

مستقبله ضاع، العقوبات المتوقعة على رمضان صبحي بعد القبض عليه بمطار القاهرة

الكهرباء تصدم أهالي الجيزة عن موعد عودة التيار الكهربائي

أخبار مصر: القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة، موعد عودة الكهرباء بالجيزة وسبب كارثي وراء انقطاعها، قتلى في هجوم مسلح بأمريكا

بعد التراجع الكبير، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

جنوب القاهرة للكهرباء تتنصل من أزمة انقطاع التيار بالجيزة وتحمل شركات النقل مسئولية الإهمال

بعد عقاب الوزارة لهم، سكان الجيزة يلجأون لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لحل أزمة انقطاع الكهرباء

الرحلة قلبت غم، مصرع شخص وإصابة 59 آخرين في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح الإسكندرية

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-7-2025

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

للعاملين بالقطاع الخاص، كل ما تريد معرفته عن المحاكم العمالية المتخصصة

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: يجوز توريث مقابر الأجداد للأبناء والأحفاد في هذه الحالة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads