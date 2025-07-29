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خارج الحدود

استشهاد 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لأنحاء متفرقة بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مناطق عدة فى قطاع غزة.

قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها: "إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة".

8 شهداء ارتقوا وأصيب 11 آخرون

وأضافت المصادر أن 8 شهداء ارتقوا، وأصيب 11 آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى غزة منطقة المخيم قصف الاحتلال مخيم النصيرات

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