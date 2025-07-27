طرفا مشاجرة السلام: شقة "ورث" أراد أحد الأطراف الاستحواذ عليها

أمرت نيابة السلام بحجز 8 أشخاص طرفي مشاجرة أسفرت عن إصابة 4 من الطرف الاول بسحجات وكدمات، وإصابة اثنين من الطرف الثاني بسحجات وكدمات، بسبب خلافات بينهم على إحدى الشقق السكنية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتحفظ على الأسلحة.

واعترف المتهمون بأن الشقة محل النزاع هي ميراث، أراد أحد الأطراف الاستحواذ عليها لنفسه دون الآخرين، فنشبت المشاجرة بينهم والتي استخدموا فيها الأسلحة النارية والبيضاء.

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول 8 أشخاص، 4 منهم مصابون بسحجات وكدمات، طرف ثان 4 أشخاص، 2 منهم مصابين بسحجات وكدمات، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم على إحدى الشقق السكنية.

وكشفت التحريات أن الطرفين تعدوا على بعضهم البعض، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض وعصا خشبية وزجاجات فارغة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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