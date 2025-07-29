الطفولة والأمومة: تنفيذ مبادرة "زرع.. حصد" لمناهضة العنف ضد الأطفال بـ 6 محافظات

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، وجميع عضواته وأعضائه، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

مناهضة العنف ضد الطفل

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، خلال الاجتماع بتنفيذ مبادرة "زرع..حصد"، والتي تهدف لمناهضة العنف ضد الطفل، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، بـ٦ محافظات كمرحلة أولى على أن يتم التطبيق بباقي محافظات الجمهورية تباعًا، مشيرة إلى انتهاء العمل بمبادرة "بكرة بينا"، والتي تبنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أنه سيتم العمل على رفع الوعي بكافة القضايا التي تشكل خطرًا على الأطفال، فضلا عن التوعية بحالات تعريض الطفل للخطر والمنصوص عليهم بالمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك مع دراسة تطبيق سياسات حماية الطفل بكافة المنشآت التي تتعامل مع الأطفال، على أن تكون هذه السياسات معلنة ومطبقة، فضلا عن إعداد مدربين معتمدين لضمان الاستدامة والاستمرارية مع إعداد دليل تدريبي موحد.

ولفتت "السنباطي" إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات، وذلك في إطار حرص المجلس على حشد وتوحيد الجهود المبذولة، والتنسيق وبناء الشراكات فيما يخص تعزيز الموارد وتحقيق الأهداف المشتركة بفاعلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.



وأشارت "السنباطي" إلى إيفاد أربعة أطفال من سفراء المجلس للطفولة للمشاركة في أعمال الجلسة الثانية من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل تحت عنوان "الهوية الثقافية للطفل العربي"، والتي تقام بإمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تناول الاجتماع استعراض مؤشرات العمل خلال الفترة السابقة وما تم إنجازه وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما شهد الاجتماع طرح أفكار من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى للطفولة والأمومة من شأنها النهوض بقضايا الطفل.

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