الصحة: فحص أكثر من 64 مليون مواطن مجانا بتقنية الكواشف السريعة ضد فيروس C

أكدت وزارة الصحة أن مصر قدمت نموذجًا مشرفًا في محاربة التهاب الكبد C حيث تم إجراء الفحص على أكثر من 64 مليون مواطن مجانًا بتقنية الكواشف السريعة، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر على الأمراض غير السارية.

وأكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن تجربة مصر في القضاء على فيروس “سي” تجاوزت الإطار المحلي لتصبح مرجعًا دوليًا.

توفير خدمات التشخيص والعلاج

وأوضح أن مصر دعمت 11 دولة إفريقية وآسيوية من خلال توفير خدمات التشخيص والعلاج، وساهمت في بناء قدرات العاملين في الصحة العامة في أكثر من 40 دولة بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض ومنظمات دولية، إضافة إلى 20 دولة أخرى بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

وشدد على أن هذا الدور يعكس إيمان مصر بأن الصحة مسئولية عالمية مشتركة.

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