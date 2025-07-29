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حصاد 13 يوما، «100 يوم صحة» تقدم 19 مليون و253 ألف خدمة طبية مجانية

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 19 مليون و253 ألفًا و750 خدمة طبية مجانية خلال ثلاثة عشر أيام فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة

 

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت، أول أمس الأحد، مليونًا و800 ألفًا و884 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 710 آلاف و266 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبد الغفار»: إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت  432 ألفًا و879 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 97 ألفًا و109 خدمات ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 50 ألف و339 خدمة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدّمت 47 ألفًا و425 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 4 آلاف و153 خدمة، كما قدّمت الحملة 241 ألفًا و792 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبد الغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 6 آلاف و580 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 110 آلاف و43 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء ألفان و740 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 11 ألفًا و225 خدمة.

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وتابع «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 86 ألفًا و333 مواطنا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

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100 يوم صحة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة التغطية الصحية الشاملة المبادرات الرئاسية للصحة العامة رئيس مجلس الوزراء مستشفيات المؤسسة العلاجية

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