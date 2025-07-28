الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فيديو يقود لضبط تشكيل عصابى أجنبي لسرقة عدادات مياه بمدينة نصر

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يُظهر قيام شخصين بسرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، فقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكبى الواقعة.

ضبط 11.5 طن من مصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة بالجيزة

ضبط 6600 رغيف مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالدقهلية (صور)

وبالفحص، تبين أن وراء الواقعة شخصين "عاطلين" يحملان جنسية إحدى الدول، ومقيمان بدائرة القسم، حيث تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وقيامهما ببيع المسروقات لتاجر خردة سيئ النية مقيم بذات الدائرة.

وباستهدافه تمكن رجال الشرطة من ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمحل إقامته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية بمدينة نصر تشكيل عصابى أجنبى تشكيل عصابي قسم شرطة ثالث مدينة نصر وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 4 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

الأمن يكشف حقيقة ادعاء تواطؤ رجال الشرطة بالبحيرة مع زوجة أحد الأشخاص

ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و248 سائقًا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

المرور: تحرير 850 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، سيولة نسبية بمعظم المحاور وكثافات متقطعة بأماكن محدودة

ضبط شخصين بعد تداول فيديو لادعاء نفوذ في مشادة مرورية بحدائق أكتوبر

ضبط 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في السلام

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ترامب عقب نداء السيسي لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

93.5% للطب و92% للصيدلة و90% للهندسة، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

هيتقبض عليها فورا، خالد يوسف يعلق على ابنة حسني مبارك المزعومة

القصة الكاملة لوفاة شاب داخل مركز شرطة بلقاس.. الداخلية توضح والأهالي يطالبون بكشف الحقائق.. ومحامي المتوفي محذرا من الشائعات: "حق أيمن صبري مش هيضيع"

برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

أحمد عبد القادر، حسم مصير نجم الأهلي خلال ساعات

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

رسالة قوية من السيسي لـ ترامب لإيقاف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نبايعه ونتبعه حتى نكون من الناجين، علي جمعة يكشف سر خروج المهدي المنتظر

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن هلاك قوم لوط (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة مقولة "العمل عبادة" والأدلة على ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads