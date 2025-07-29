العظماء السبعة في دولة التلاوة، خريطة إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود علي البنا وما تيسر من سورتي الدخان / الجاثية 30 ق.
19:07( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة مريم 43 ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة لقمان 45 ق.
03:14 (قبل الفجر) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق.
تلاوات المصحف المرتل ليوم الثلاثاء
الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة المعارج حتى الإنسان ومدة التلاوة / ٣١ق.
الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة الإنسان حتى الإنفطار ومدة التلاوة / ۲۸ق.
الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة المطففين حتى الشرح ومدة التلاوة / ۲۸ق.
الساعة / ١٠:٤٥ تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورة التين حتى ختام القرآن ومدة التلاوة / ١٧ق.
الساعة / ١١:١٨ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / فاتحة الكتاب - أول البقرة ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١١:٥٠ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ۲۸ ق.
الساعة / ١٣:٤١ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ۲۸ ق.
الساعة / ١٥:٠٩ تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ۲۸ ق.
الساعة / ٠٢:٤٢ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتي البقرة - آل عمران ومدة التلاوة / ٢٧ق.
الساعة / ٠٥:٢١ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:١٠. والتلاوة من / من آية ٣٨ سورة الحج إلى آية ۲۸ سورة المؤمنون تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ٢٧.
فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٢٧ - والتلاوة من سورة الفرقان من آية ٤٥ إلى آية ٥١ من سورة الشعراء تسبقها تقدمة د / عبد الكريم صالح ومدة التلاوة ١٩ق.
أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة ٠١:٥٢ تلاوة للقارئ محمود حسين منصور / سورة الأحزاب كاملة / ٢٩:٣٠ ق.
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