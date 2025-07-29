أمام أعين شريف إكرامي، تفاصيل القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وذلك أثناء إنهاء إجراءات عودته من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، تنفيذًا لقرار قضائي صادر ضده في جريمة الغش والتزوير داخل لجنة امتحانات بمنطقة أبو النمرس بالجيزة..

ورمضان صبحي أثناء القبض عليه من قبل سلطات مطار القاهرة الدولي كان عائدا من تركيا على متن طائرة ألفا جيت بصحبة صهره وزميله في الفريق شريف إكرامي، بعد انتهاء معسكر إعداد بيراميدز للموسم.

ومن جانبها، تسلمت مأمورية أمنية بمديرية أمن الجيزة، رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، من مطار القاهرة الدولي إلى قسم الترحيلات بالمديرية، تمهيدًا لترحيله مرة أخرى إلى قسم شرطة أبو النمرس، تنفيذًا لقرار أمر الضبط والإحضار الصادر من نيابة أبو النمرس ضده لتنفيذ حكم قضائي.

وتأتي الواقعة بعد نحو شهرين من ضبط شخص انتحل شخصية اللاعب داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس، أثناء أداء امتحان نيابة عن رمضان صبحي.

وكانت إدارة المعهد قد اكتشفت الواقعة خلال مراجعة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالطالب، لتقوم فورًا بالتحفظ عليه وتحرير محضر رسمي بالواقعة، وإبلاغ الجهات المعنية.

وفي حينها، نفى أشرف عبد العزيز، محامي رمضان صبحي، عبر بيان رسمي نُشر على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أية صلة للاعب بالشخص المتهم، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلقَ أي استدعاء رسمي من الجهات القضائية أو الأمنية بشأن الواقعة.

وتُجري الجهات المختصة حاليًا تحقيقات موسعة للوقوف على تفاصيل تنفيذ القرار القضائي، والربط بينه وبين واقعة انتحال الشخصية التي أُثارت جدلًا واسعًا خلال مايو الماضي.

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