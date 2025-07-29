الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمام أعين شريف إكرامي، تفاصيل القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وذلك أثناء إنهاء إجراءات عودته من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، تنفيذًا لقرار قضائي صادر ضده في جريمة الغش والتزوير داخل لجنة امتحانات بمنطقة أبو النمرس بالجيزة..

ورمضان صبحي أثناء القبض عليه من قبل سلطات مطار القاهرة الدولي كان عائدا من تركيا على متن طائرة ألفا جيت بصحبة صهره وزميله في الفريق شريف إكرامي،  بعد انتهاء معسكر إعداد بيراميدز للموسم.

ومن جانبها، تسلمت مأمورية أمنية بمديرية أمن الجيزة، رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، من مطار القاهرة الدولي إلى قسم الترحيلات بالمديرية، تمهيدًا لترحيله مرة أخرى إلى قسم شرطة أبو النمرس، تنفيذًا لقرار أمر الضبط والإحضار الصادر من نيابة أبو النمرس ضده لتنفيذ حكم قضائي.

وتأتي الواقعة بعد نحو شهرين من ضبط شخص انتحل شخصية اللاعب داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس، أثناء أداء امتحان نيابة عن رمضان صبحي.

وكانت إدارة المعهد قد اكتشفت الواقعة خلال مراجعة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالطالب، لتقوم فورًا بالتحفظ عليه وتحرير محضر رسمي بالواقعة، وإبلاغ الجهات المعنية.

وفي حينها، نفى أشرف عبد العزيز، محامي رمضان صبحي، عبر بيان رسمي نُشر على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أية صلة للاعب بالشخص المتهم، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلقَ أي استدعاء رسمي من الجهات القضائية أو الأمنية بشأن الواقعة.

وتُجري الجهات المختصة حاليًا تحقيقات موسعة للوقوف على تفاصيل تنفيذ القرار القضائي، والربط بينه وبين واقعة انتحال الشخصية التي أُثارت جدلًا واسعًا خلال مايو الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رمضان صبحي القبض على رمضان صبحي مطار القاهرة نادي بيراميدز انتحال شخصية معهد سياحة وفنادق وزارة الداخلية اخبار الرياضة اخبار الحوادث لاعب كرة قدم الامن العام

مواد متعلقة

قديمة وهدفها إثارة البلبلة، مصدر أمني يكشف حقيقة فيديوهات وجود تجمعات للمواطنين بالمحافظات

فيديو يقود لضبط تشكيل عصابى أجنبي لسرقة عدادات مياه بمدينة نصر

ضبط 4 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

الأمن يكشف حقيقة ادعاء تواطؤ رجال الشرطة بالبحيرة مع زوجة أحد الأشخاص

ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و248 سائقًا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

المرور: تحرير 850 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، سيولة نسبية بمعظم المحاور وكثافات متقطعة بأماكن محدودة

الأكثر قراءة

القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة أثناء العودة من تركيا وتسليمه إلى مديرية أمن الجيزة

الكهرباء تصدم أهالي الجيزة عن موعد عودة التيار الكهربائي

الجيزة تغرق في الظلام، وزارة الكهرباء تعاقب المواطنين برفع خدمة الخط الساخن لتلقي الشكاوى

بعد عقاب الوزارة لهم، سكان الجيزة يلجأون لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لحل أزمة انقطاع الكهرباء

سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة

ارتفاع عدد القتلى، مشاهد جديدة من مذبحة ناطحة السحاب في مانهاتن بنيويورك (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، قفزة غير متوقعة في العنب والكمثرى وانخفاض الشمام

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، الزبدية والسكري يغريان المصريين والفص "يحلق بعيدا"

خدمات

المزيد

كيفية تفعيل البطاقات الائتمانية في البنك الأهلي

سعر الفاكهة اليوم، قفزة غير متوقعة في العنب والكمثرى وانخفاض الشمام

خطوات تقنين وضع اليد في القانون الجديد

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، الزبدية والسكري يغريان المصريين والفص "يحلق بعيدا"

المزيد

انفوجراف

تفاصيل القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads