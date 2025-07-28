الإثنين 28 يوليو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

موعد انخفاض درجات
موعد انخفاض درجات الحرارة، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ فى الانخفاض الأربعاء المقبل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة المسجلة فى الظل السواحل الشمالية 35:34 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى 40:41 درجة مئوية، وجنوب البلاد 41: 46 درجة مئوية.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تصل الموجة الحارة ذروتها ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح  يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 43

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 37

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.

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