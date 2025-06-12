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رياضة

ليفاندوفسكي يتسبب في استقالة مدرب منتخب بولندا

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

استقال مدرب منتخب بولندا لكرة القدم ميخال بروبييرش عن منصبه اليوم الخميس، عقب عاصفة نزعه شارة القائد من الهداف روبرت ليفاندوفسكي.

استقالة مدرب بولندا 

وقال بروبييرش في بيان نشره الاتحاد البولندي على موقعه "توصلت إلى استنتاج مفاده أنه في ظل الوضع الراهن، فإن أفضل قرار لمصلحة المنتخب الوطني هو استقالتي من منصب المدرب".

وأشرف بروبييرش على 21 مباراة لـ منتخب بولندا منذ سبتمبر  2023، ففاز تسع مرات وخسر في سبع مباريات. قادها إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 حيث فشلت في تحقيق أي فوز وخرجت من دور المجموعات.

وشكر الاتحاد البولندي بروبييرش على تعاونه والتزامه في إدارة منتخب بولندا، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الاحترافية.

وكان مهاجم برشلونة بطل الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي قال الأحد إنه "سيقاطع منتخب بلاده طالما ظل بروبييرش في منصبه".

وخاض 158 مباراة مع منتخب بولندا وسجل 85 هدفًا منذ عام 2008، لكن شارة القائد سُحبت منه لصالح بيوتر جيلينسكي.

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