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رياضة

متى ينتقل ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي؟ وكالة إدارة أعماله تحدد الموعد

ليفاندوفسكي، فيتو
ليفاندوفسكي، فيتو

كشفت الوكالة المسؤولة عن إدارة أعمال روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، حول إمكانية انتقال المهاجم البولندي إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت الوكالة في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية": "لا توجد محادثات جارية مع أي نادٍ سعودي في الوقت الراهن، لكن من المحتمل أن نشهد انتقال ليفاندوفسكي إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال العام المقبل".


ورغم بلوغه 36 عامًا، لم يتم التطرق إلى مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة أو موقف تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بعد أن أمضى ثلاثة مواسم بقميص الفريق الكاتالوني.


ومنذ انضمامه إلى برشلونة، شارك النجم البولندي في 147 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالها 101 هدف وصنع 20 آخرين.

يأتي هذا في ظل اهتمام متزايد من أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجوم عالميين، حيث أصبحت الوجهة جذابة للاعبين الكبار بفضل العروض المالية الضخمة والطموحات الرياضية المتزايدة.

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