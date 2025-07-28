عودة المياه والكهرباء لمناطق الجيزة بعد انقطاع دام ٣٠ ساعة (صور)

عادت الحياة إلى طبيعتها فى منطقة ساقية مكي بمحافظة الجيزة، بعد عودة التيار الكهربائي والمياه، بعد انقطاع دام لأكثر من 30 ساعة متواصلة، عاشت فيها المنطقة فترة صعبة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أجبر عدد كبير من المواطنين النزول إلى الشوارع والتواجد في محطة مترو ساقية مكي لشحن هواتفهم المحمولة.

ورصدت عدسة “فيتو”، حالة الزحام الشديد من الأهالي على التيار الكهربائي بمحطة مترو ساقية مكي، لشحن الهواتف المحمولة لاستخدامها في الإضاءة داخل الشقق.

الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي

وأعلنت محافظة الجيزة الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي، أنه جرى البدء في إطلاق التيار الكهربائي تدريجيًا لكافة المناطق المتضررة والمنشآت الحيوية والعامة، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بشكل منتظم، لضمان عودة المياه إلى صورتها الطبيعية للمناطق التي تأثرت.

محافظ الجيزة يتابع إصلاح الكابلات



وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، العمل على رأس فرق المتابعة أعمال الإصلاح للكابلات الجهد ٦٦ بمنطقة ساقية مكي.

وشهدت بعض مدن محافظة الجيزة أزمة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء والمستمرة منذ أكثر من 30 ساعة نتيجة حدوث عطل فني في كابل بمحطة محولات جزيرة الذهب مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية والمنيب والهرم وفيصل وجزيرة الدهب والحوامدية، فضلا عن توقف محطات المياه.

موجة غضب عارمة من المواطنين بسبب الأزمة



وتسبب فشل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في معالجة اللازمة في وجوز موجة غضب عارمة من المواطنين علي الحكومة والتي أعلنت أكثر من مرة عبر مراكزها الإعلامية بحل الأزمة وانتقال المسئولين الي موقع الحدث والتقاط الصور التذكارية والتي لم تكن إلا بعرض الشو الإعلامي بعرض إرسال البيانات الصحفية ونشرها عبر المنابر الإعلامية المختلفة للتأكد على حل الأزمة وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث يعاني المواطنون الأمرين بسبب انقطاع خدمات الكهرباء والمياه وتحمل درجات الحرارة الكبيرة والناتجة على الموجة الحارة التي تضرب مدن الجمهورية.

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