حالات إيقاف التعامل وإلغاء تخصيص شقق سكن لكل المصريين 7

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حالات إيقاف التعامل على طلب حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بالطرح الجديد والذى يتضمن 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، ومقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم التعامل على الملف في الحالات التالية:

• فـي حالـة وجـود شـواهد لتملـك المواطـن المتقـدم أو الاسـرة ) الـزوج /الزوجـة /الأولاد القصـر( وحـدة سـكنية مـن خـلال قواعــد البيانــات المتكاملــة للمواطنيــن المتاحــة لــدى الدولــة كوجــود عــداد مرافــق عامــة )كهربــاء /ميــاه/ غـاز مسـجلة بأسـمائهم أو مـن خـلال منظومـة الضرائـب العقاريـة لـدى وزارة الماليـة، مـع إمكانيـة إتاحـة تقديـم طلـب تظلـم خـلال فتـرة التظلمـات.

• فـي حالـة وجـود شـواهد لعـدم صحـة بيانـات جهـة العمـل الخاصـة بصاحـب الطلب/الشـريك (زوج / زوجـة) أو نتيجـة لوجـود رقـم تأمينـي لجهـة عمـل المتقدم/الشـريك وفقـًا لقواعـد البيانـات المتكاملـة الخاصـة بالمواطنيـن المتاحـة لــدى الدولــة مثــال حالــة إذا تبيــن أن صاحــب الطلــب / الشــريك (زوج / زوجــة) مؤمــن عليــه لــدى جهــة عمــل أخــرى بخـلاف الموضحـة بالمسـتندات المقدمـة والمسـجلة بالموقـع، مـع إمكانيـة إتاحـة تقديـم طلـب تظلـم خـلال فتـرة التظلمـات.

• فــي حالــة ثبــوت تجــاوز الدخــل مــن خـلال منظومــة الرواتــب الحكوميــة للمواطنيــن العامليــن بجهــات حكوميــة، أو مـن خـلال ضرائـب العامليـن بالقطـاع الخـاص لللمواطنيـن العامليـن بالقطـاع الخـاص لـدى وزارة الماليـة، ولا يتـم إتاحـة تقديـم طلـب تظلـم.

• في حالة تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام الميداني برسوم لمرتين

• في حالة تجاوز عدد مرات التظلمات من تقارير الاستعلام بدون رسوم لمرتين

• في حالة تجاوز عدد مرات التحويل بين جهات التمويل لمرتين.

• يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم استكمال سداد باقي مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد.

• يتـم إلغاء التخصيـص فـي حالـة عـدم الالتـزام والمخالفـة لأى شـرط/بند مـن الشـروط/البنود الـواردة بالإعـلان و/أو كراسـة الشـروط.

• يتـم إلغـاء التخصيـص فـي حالـة عـدم شـغل الوحـدة السـكنية المخصصـة بعـد مضـي عـام مـن تاريـخ إستلام الوحدة وعـدم تقديـم إثبـات بوجـود سـبب قهـرى لذلك.

• يتـم إلغـاء التخصيـص فـي حالـة عـدم تقديـم مسـتند التنـازل عـن عقـد الإيجـار القديـم لصالـح المالـك موثقـًا لـدى الشـهر العقـاري، وذلـك فـي حالـة أن صاحـب الطلـب أو أفـراد أسـرته (الزوج/الزوجة/الأبنـاء القُصـر) مسـتأجرين لوحدة سـكنية وفقـًا لقوانيـن الإيجـار الإسـتثنائية بنظـام الإيجـار القديـم.

• فـي حالـة عـدم اسـتلام العقـد الثلاثـي الخـاص بالوحـدة السـكنية: يحـدد مـدة عـام للتعامـل علـى ملفـات العمـلاء الحاجزيــن بإعلانــات ســكن لــكل المصرييــن يتــم احتســابها مــن تاريــخ إرســال الملفــات لقائمــة الطلبــات المرفوضــة، وذلــك كحــد أقصــي متــاح أمــام العميــل لإنهــاء إجــراءات إعــادة الاســتعلام أو التظلــم فــي حالــة الحاجــة لذلــك وغيرهـا مـن إجـراءات التمويـل والتعاقـد واسـتلام العقـد، علـى أن يشـترط عنـد تطبيـق تلـك المـدة توافـر الوحـدات وجاهزيتهــا للتســليم، ويكــون العميــل مســئول مســئولية كاملــة فــي حالــة تجــاوز الملــف مــدة العــام بقائمــة الطلبـات المرفوضـة دون اتخـاذ أي إجـراء لإعـادة التعامـل مـن جانبـه حيـث سـيتم وقـف التعامـل علـى الملـف وإلغـاء التخصيــص.

• فـي حالـة اسـتلام العقـد الثلاثـي الخـاص بالوحـدة السـكنية: يكـون الحـد الأقصـى للمـدة الزمنيـة لاسـتلام الوحـدات الســكنية u) أشــهر( مــن تاريــخ اســتلام خطــاب التســليم مــن جهــة التمويــل، مــع إعطــاء مهلــة إضافيــة قدرهــا u) أشــهر( لســحب الوحــدة فــي حالــة عــدم اســتلامها علــى أن يتــم إلغــاء التخصيــص أوتوماتيكيـ ًا لعــدم اســتلام الوحــدة الســكنية المخصصــة بعــد مضــي عــام مــن تاريــخ التعاقــد فــى حالــة عــدم التقــدم بســبب قهــرى لذلــك.

• يقــر صاحــب الطلــب بصحــة البيانــات والمســتندات المقدمــة منــه عنــد الحجــز وفــي حالــة المخالفــة يكــون مســئولًا جنائيـ ًا ومدنيـ ًا، ويحــق للصنــدوق إلغــاء التخصيــص واســترداد الوحــدة دون إنــذار أو حكــم قضائــي واتخــاذ كافــة الإجـراءات القانونيـة لحفـظ حقوقـه مـع تطبيـق أحـكام قانـون الإسـكان الاجتماعـي ودعـم التمويـل العقـاري رقـم 93 لســنة 2018 وقــرارات مجلــس إدارة الصنــدوق.

• فــي حالــة مخالفــة أيـًا مــن الشــروط والالتـــزامات المنصــوص عليهــا بهــذه الكراســة فــي أي وقــت يكــون صاحــب الطلــب مســئولًا جنائيـ ًا ومدنيـ ًا ويحــق للجهــة المالكــة للوحــدات )صنــدوق الإســكان الاجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري( إلغــاء التخصيــص واســترداد الوحــدة وفســخ العقــد دون الحاجــة إلــى إنــذار أو اســتصدار حكــم قضائــي واتخـاذ كافـة الإجـراءات المترتبـة علــى فسـخ العقـد طبقـًا للقواعـد القانونيـة المعمـول بهـا فـي هـذا الشـأن لدى الصنـدوق لحفـظ حقوقـه، مـع تطبيـق أحـكام قانـون الإسـكان الاجتماعـي ودعـم التمويـل العقـاري رقـم 93 لسـنة 2018 وقــرارات مجلــس إدارة الصنــدوق وقانــون التمويــل العقــاري ولائحتــه التنفيذيــة وتعديلاتهمــا.

• يتــم إلغــاء التخصيــص فــي حالــة عــدم الالتــزام بســداد دفعتيــن متتاليتيــن مــن الدفعــات ربــع الســنوية وحــل موعــد الدفعــة التــي تليهمــا ولــم يتــم الســداد فــإن ذلــك يعــد عــدولا مــن صاحــب الطلــب عــن اســتكمال طلــب التخصيــص لعـدم التزامـه بسـداد الثـلاث دفعـات الربـع سـنوية المسـتحقة ويحـق للصنـدوق وقـف إجـراءات التخصيـص والتعاقـد ويتـم رد المبالـغ المحصلـة للعميـل مـرة أخـرى.

• يلتــزم صاحــب الطلــب بالإطـلاع علــى شــروط متابعــة الطلــب مبينــة بالبنــد الثانــي بالكراســة «الاشــتراطات » لتجنــب إيقــاف التعامــل علــى الملــف..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.