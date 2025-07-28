وزير الإسكان يلتقي مسئولي الشركة الوطنية للمقاولات

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء عصام جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، لمناقشة عدد من مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة.

تناول اللقاء، منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب، وبحث موقف مشروع إحلال وتجديد محطة معالجة صرف صحي بدهب بطاقة تصميمية ٨ آلاف متر مكعب/يوم، حيث وجه الوزير بسرعة التحرك والانتهاء من تنفيذ المشروع بمحطة دهب ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال وضغط الأعمال الجارية.

واستعرض اللقاء التصميم الخاص بالمشروع ومنظومة العمل بالمحطة ومكوناتها، حيث وجه وزير الإسكان بإعداد دراسة كاملة للأعمال والبدء الفوري بها مع الوضع فى الاعتبار المخطط الاستراتيجي لاحتياجات مدينة دهب الحالية والمستقبلية.

وناقش اللقاء موقف المشروعات المشتركة بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات في محافظات كفر الشيخ والغربية ومطروح.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بتشغيل المحطات التي تم الانتهاء من الأعمال بها، لخدمة المواطنين وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة الماضية لتنعكس على جودة حياة المواطنين بالمناطق الموجودة في نطاق خدمة تلك المشروعات.

كما تم تناول موقف محطة محولات التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر وموقف 4 خطوط كهرباء هوائية في مدينة السادات لربط محطات الجهد العالي، حيث وجه الوزير بالمتابعة الدورية للأعمال الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات قد تطرأ.

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