الشركة القابضة: عودة المياه للمناطق المتضررة بالجيزة

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عودة المياه للمناطق المتضررة بمحافظة الجيزة بعد عودة التيار الكهربائي لمحطات المياه بعد إصلاح عطل محطة محولات جزيرة الدهب.

انقطاع المياه في الجيزة

كما أكدت الشركة بدء عمل محطات المياه بالكامل منذ الرابعة فجر اليوم، وعادت المياه للمناطق المتضررة بشكل تدريجي بحسب الارتفاعات والضغوط.

سبب انقطاع المياه عن فيصل اليوم

وأوضحت الشركة أن هناك انتظامًا في العمل وتواجدًا للعاملين بكافة مواقعهم، واستمرار جهود تشغيل المحطات وفق الإمكانات المتاحة، لضمان استمرارية الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

انقطاع المياه بالجيزة

وأكدت الشركة أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي فى باقى المحافظات، تعمل حاليًا بكامل طاقتها التشغيلية دون أية معوقات، مع انتظام العمل بكافة المواقع، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي.

وتُثمن الشركة جهود العاملين والتزامهم الكامل بضمان استمرارية الخدمة وكفاءة التشغيل في مختلف المواقع على مدار الساعة.

الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي

وأعلنت محافظة الجيزة الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي، أنه جرى البدء في إطلاق التيار الكهربائي تدريجيًا لكافة المناطق المتضررة والمنشآت الحيوية والعامة، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بشكل منتظم، لضمان عودة المياه إلى صورتها الطبيعية للمناطق التي تأثرت.

محافظ الجيزة يتابع إصلاح الكابلات

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، العمل على رأس فرق المتابعة أعمال الإصلاح للكابلات الجهد ٦٦ بمنطقة ساقية مكي.

وشهدت بعض مدن محافظة الجيزة أزمة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء والمستمرة منذ أكثر من 30 ساعة نتيجة حدوث عطل فني في كابل بمحطة محولات جزيرة الذهب، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية والمنيب والهرم وفيصل وجزيرة الدهب والحوامدية، فضلا عن توقف محطات المياه.

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