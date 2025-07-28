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ثقافة وفنون

بعد إعلان انطلاق تصويره، تعرف على أبطال مسلسل وتر حساس 2

وتر حساس 2، فيتو
وتر حساس 2، فيتو

انطلق تصوير الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس وذلك بعد نجاح كبير للجزء الأول الذي شارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنانة صبا مبارك والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم.

أبطال مسلسل وتر حساس 2

ومسلسل وتر حساس 2 سيكون بتوقيع المخرج وائل فرج الذي أخرج الجزء الأول من العمل، وسيشارك في بطولة هذا الجزء الجديد عدد من نجوم الجزء الأول وهم الفنان محمد علاء والفنانة هيدي كرم والفنانة هاجر عفيفي، بينما سينضم نجوم جدد للعمل مثل الفنانة غادة عادل والفنانة رانيا منصور والفنانة إلهام وجدي. 


أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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أبطال مسلسل وتر حساس إلهام وجدي الفنانة هاجر عفيفي الفنانة رانيا منصور الفنانة غادة عادل الفنانة هيدي كرم الفنانة انجى المقدم الفنانة صبا مبارك المخرج وائل فرج الفنان محمد علاء

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