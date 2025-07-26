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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم في السبت، ارتفاع 4 أصناف منها الطماطم والبطاطس

أسعار الخضار اليوم،فيتو
أسعار الخضار اليوم،فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم السبت

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 20 إلى 28 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5.5 جنيه.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 7 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 16 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 16 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 35 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 35 إلى 45 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

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