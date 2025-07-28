حازم بدوي: تلقينا طلبات من 18 سفارة و9 منظمات دولية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مصر -شأنها شأن الدول الكبرى- تحظى باهتمام كبير محلي ودولي لمتابعة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ.

طلبات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الهيئة تلقت طلبات من أجل متابعة انتخابات مجلس الشيوخ من 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وتابع: "الهيئة أصدرت دليل المصطلحات الانتخابية لجمهورية مصر العربية مترجم إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية من أجل تسهيل متابعة الانتخابات على البعثات والمنظمات الدولية".

متابعة العملية الانتخابية

وأكد: "سمحنا لمن يرغب بمتابعة العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية".

رئيس "الوطنية للانتخابات": السماح لمنظمات المجتمع المدني والإعلام بمتابعة انتخابات "الشيوخ".. ولا شيء نخفيه

وتحدث المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الضمانات التي تقدمها الهيئة بخصوص نزاهة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وتناول الشكل المتوقع للإشراف القضائي في العملية الانتخابية.

وقال: "يشرف على الانتخابات هيئة مستقلة أعضاؤها من الجهات والهيئات القضائية لا يجوز التدخل في عملها وتتمتع بالاستقلالية التامة، ويشرف على كل صندوق انتخابي في كل اللجان المنتشرة بمدن مصر أو قراها عضو هيئة قضائية".

وتابع: "وفرنا أفضل نظم التأمين لنقل وحفظ أوراق العملية الانتخابية، وسمحنا لمن يرغب من البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمتابعة الانتخابات، وليس لدينا ما نخفيه، بل لدينا ما نفخر به، والهدف هو انتخابات نزيهة تليق بتاريخ ومكانة مصر".

وأكد: "هناك وفود قادمة إلى مصر، وهناك موافقات لـ9 منظمات دولية ووسائل إعلام ستدخل لجان الاقتراع، وستحضر إجراءات التصويت والفرز كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة".



رئيس "الوطنية للانتخابات": الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ مستمرة حتى نهاية الشهر دون رصد أي خروقات

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ مازالت مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، موضحًا: "لم نرصد حتى الآن أي خروقات لضوابط الدعاية الانتخابية، ونتمنى أن يستمر الحال على ذلك".

وأضاف، أنّ مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة بها جميع الجزاءات المتعلقة بخرق قواعد أو ضوابط القواعد الانتخابية.

وحول حدود الإنفاق المالي الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين، أكد، أن الهيئة أصدرت قرارها رقم 20 لسنة 2025 بتشكيل لجان من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات لرصد أي خروقات لضوابط الدعاية الانتخابية، ولهذه اللجان مراقبة حسابات ومصادر تمويل الدعاية الانتخابية.

وأوضح: "ننسق بشكل تام مع البنك الأهلي وبنك مصر وهيئة البريد للاطلاع على حسابات المرشحين أول بأول، وثمة ضوابط للدعاية الانتخابية كلها منشورة على الموقع الرسمي للهيئة".

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