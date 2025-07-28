الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر ندب رؤساء اللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن ندب أعضاء من الهيئات القضائية لرئاسة اللجان الفرعية المحددة أرقامها ومقارها داخل مصر، حيث تجرى عملية التصويت على النظامين الفردي والقائمة خلال نفس أيام الاقتراع المشار إليها.

ويهدف القرار إلى ضمان حسن سير العملية الانتخابية وتحقيق النزاهة والشفافية الكاملة في جميع مراحل التصويت.

تأتي هذه القرارات في إطار التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بضمان إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحياد، وبمشاركة إشراف قضائي كامل على مجريات الاقتراع داخل مصر وخارجها.

10 إجراءات لتأمين العملية الانتخابية بانتخابات "الشيوخ"

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات لحفظ الأمن والنظام خلال انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبدأ تصويت المصريين بالخارج، يومي 1 و2 أغسطس القادم، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تكليف وزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تشمل المهام التالية:

تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم.



تأمين المرشحين ومؤيديهم، وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية، ومنع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن والنظام.

تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية طوال فترة قيامهم بمهامهم، بما يشمل تسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء أعمالهم وعودتهم إلى مقار عملهم أو إقامتهم.

تأمين الإدارات الانتخابية التالية:

مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية في المحافظات.

اللجان العامة المشكلة بدوائر المحافظات.

المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تأمين مستلزمات العملية الانتخابية من مطبوعات وأوراق وأماكن تخزينها، وكذلك تأمين عملية نقلها من أماكن الطباعة وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بالمحافظات، ومنها إلى اللجان الفرعية، ثم تسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، والمراقبين المدعوين من قبل الهيئة لمتابعة العملية الانتخابية.

وحظرت الهيئة الوطنية على قوات التأمين دخول اللجان الفرعية والعامة إلا بناءً على طلب صريح من رئيس اللجنة المختص.





وأجازت الهيئة الوطنية للانتخابات طلب الاستعانة بممثل عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لضمان التنسيق الكامل مع الوزارتين خلال العملية الانتخابية.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس القادم في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

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