مستشار الرئيس الفلسطيني: الإخوان كلاب النار ينفذون أجندة إسرائيل ضد مصر

شن الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، هجومًا لاذعًا على جماعة الإخوان والدعوات التي يطلقها بعض قياداتها ضد الدولة المصرية، معتبرًا أن هذه التصرفات تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي وتُعد خيانة صريحة للقضية الفلسطينية.

"دعواتهم ضد مصر قمة في الإسفاف والحقارة"

وقال الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إن الدعوات الموجهة ضد مصر، سواء من خليل الحية أو غيره، تمثل قمة الإسفاف والانحطاط، مشددًا على أن ما يجري الآن في غزة هو "حرب إبادة تقودها إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، في وقتٍ تُقدّم فيه مصر دعمًا إنسانيًا وتاريخيًا لا ينكره أحد.

"الإخوان يخدمون الأجندة الصهيونية"

واتهم مستشار الرئيس الفلسطيني جماعة الإخوان بـ الارتباط المباشر بالأجندة الإسرائيلية، قائلًا:"الجماعة الإرهابية تعمل على تشويه الموقف المصري المشرف تجاه القضية الفلسطينية، وتوحدت مع الاحتلال ضد مصر."

"مصر دورها لا يُنكر والرئيس عباس يقدّر ذلك"

وأشاد الهباش بموقف مصر قائلًا:"مصر وشعبها ورئيسها يقومون بدور مشرّف في دعم فلسطين، والرئيس محمود عباس أكد أهمية هذا الدور في أكثر من مناسبة."

"الإخوان لا يتظاهرون ضد الاحتلال.. بل ضد مصر!"

واستنكر الهباش سلوك الجماعة قائلًا:"جماعة الإخوان تتظاهر ضد السفارات المصرية، ولا تجرؤ على التظاهر أمام سفارات الاحتلال، بل طلبت من إسرائيل الموافقة على التظاهر ضد مصر في تل أبيب!"

"الإخوان كلاب النار وأبواق الفتنة"

واستخدم الهباش تعبيرات شديدة اللهجة في توصيفه للجماعة، قائلًا:"هؤلاء كلاب النار كما وصفهم النبي ﷺ، لا هدف لهم سوى تفريق كلمة الأمة، فلا تلتفتوا إلى نباحهم، القافلة تسير"

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