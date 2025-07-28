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جامعة الإسكندرية تبدأ غدًا استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بالثانوية العامة

الاسكندريه
الاسكندريه

 أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن انتهاء الاستعدادات بمعامل الحاسب الآلى بالجامعة، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، لتقديم الدعم الفنى والإرشاد المجاني للطلاب أثناء إدخال رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة.

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   وأوضح الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت ٦ معامل داخل الجامعة بالمدينة الجامعية طالبات بسموحة، وكلية التربية الرياضية بنين بأبي قير، وكلية العلوم بالشاطبي، وكلية الهندسة، وكلية التربية، وكلية الآداب، موضحًا أن هذه المعامل تستقبل  الطلاب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

 وأضاف أن هذه المعامل مزودة بأجهزة حاسوب حديثة وإنترنت عالي السرعة لتسهيل عملية التسجيل، كما يتواجد بها فريق من الإداريين المدربين على استخدام أنظمة التنسيق الإلكترونى، وذلك لتقديم الدعم الفنى اللازم للطلاب وأولياء أمورهم والرد على جميع الاستفسارات.

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الدكتور عبد العزيز قنصوة جامعه الإسكندرية الدكتور على عبد المحسن

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