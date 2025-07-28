السجن المؤبد للمتهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواشي

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة مواشي محملة على السيارات النقل بالطرق السريعة بالإكراه، بتهديدهم سائقيها بالأسلحة البيضاء.

تحقيقات النيابة مع عصابة سرقة المواشي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم وآخرين فى ليلة 21 سبتمبر 2010 سرقوا سيارة نقل بالشرقية ورؤوس الماشية حمولتها والهاتفين الجوالين ومبلغ مالى ملك المجنى عليهم، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم وكان ذلك بالطريق العام الدولي عند نزلة الودي بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة.

وأفادت التحقيقات، أنه حال استقلال المجني عليهم السيارة النقل وما عليها من ماشية بقيادة الأول، اعترض طريقهم المتهمين سالفي الذكر مستقلين سيارة ربع، يقودها المتهم السادس وهبطوا منها واستوقفوهم وأشهروا في وجوهم أسلحة بيضاء "سنج" ومسدس صوت مهددينهم باستعمالها في التعدي عليهم آمرين إياهم بتسليمهم السيارة النقل والماشية وباقي متعلقاتهم وقام أحدهم بضرب المجني عليه الأول بظهر السنجه على ظهره فبثوا الرعب في أنفسهم وشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات سالفة الذكر، والفرار بها.

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