العشوائية تصدم محافظ الدقهلية أثناء جولته بالمنصورة

أجري اللواء طارق مرزوق – محافظ الدقهلية مساء اليوم زيارة لمدخل قرية ميت خميس من جهة النيل التابعة لمركز ومدينة المنصورة، وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة الانضباط ورفع كفاءة المرافق العامة، خاصة في مداخل المدن والقرى التي تمثل الواجهة الحضارية للمحافظة.

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بالمنصورة

وأثناء الجولة، لاحظ "مرزوق " انتشار الإشغالات والتعديات العشوائية من الباعة الجائلين على جانبي الطريق، ما يشوّه المظهر العام ويعطّل حركة المواطنين والمركبات.

تدبير مكان بديل حضاري للباعة الجائلين في ميت خميس

وعلى الفور، استدعى " المحافظ " رئيس مركز ومدينة المنصورة إلى موقع الجولة ميدانيًا، ووجّه له توجيهات حاسمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات فورًا من مدخل قرية ميت خميس، وتدبير مكان بديل حضاري للباعة الجائلين يراعي حقهم في العمل دون التأثير على حركة الطريق أو الشكل العام، وإعادة تنظيم المدخل بما يعكس المظهر الجمالي للمدينة.

وأكد "مرزوق" أن: "مداخل المدن هي مرآة المحافظة.. والمظهر الحضاري للمنصورة خط أحمر لا يمكن تجاوزه"

ارتباك وتكدس مروري يوقف محافظ الدقهلية في جولته لحلها

كما لاحظ "المحافظ " خلال جولته تمركزًا عشوائيًا لسيارات موقف (ميت خميس – أويش الحجر – كفر الشنهاب – منية سمنود – نوسا البحر) في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى حالة من التكدس المروري والارتباك.

حملة فورية لإزالة جميع المواقف العشوائيةفس المنصورة

وعلى الفور، استدعى مدير عام المواقف بالمحافظة، ووجّه له أوامر مباشرة وواضحة بالتنسيق مع رئيس المدينة لإنشاء تدنه حضارية للموقف وتنظيمه بشكل هندسي يراعي الانضباط وحركة الدخول والخروج، وتوفير مقاعد مناسبة للمواطنين المنتظرين، مع مراعاة شروط السلامة والنظافة، وشن حملة فورية لإزالة جميع المواقف العشوائية داخل مدينة المنصورة والمراكز التابعة.

مرزوق …مش عايز اي عشوائية بالمحافظة

ووجّه "المحافظ " حديثًا حادًا ومباشرًا إلى مدير المواقف قائلًا:"مش عايز أشوفك في المحافظة.. تنزل تفتّش بنفسك، تلف على كل المواقف، وتشيل أي عشوائية، وتسمع مشاكل الناس وتحلها بإيدك"

المرحلة القادمة ستشهد رقابة ميدانية صارمة

واختتم اللواء طارق مرزوق الجولة بتأكيده أن المرحلة القادمة ستشهد رقابة ميدانية صارمة، وأن كل مسؤول سيُحاسب على مستوى انضباط موقعه ومراعاة مصالح المواطنين.

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