محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق النظافة

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق النظافة بالمحافظة، وذلك في إطار تفعيل العمل بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وفقًا لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020، والذي يهدف إلى تحسين منظومة إدارة المخلفات وتعزيز كفاءة أعمال النظافة بالمراكز والمدن والأحياء>

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات المعنية.

الإستفادة من مخرجات الدراسة البحثية التي تمت في دولة رومانيا

وشدد محافظ الدقهلية على ضرور الإستفادة من مخرجات الدراسة البحثية التي تمت في رومانيا وبحث الاستفادة من مخرجاتها وتطبيقها في محافظة الدقهلية، بالاضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي للمخلفات بالمنظومة، لاستكمال آليات التعامل السليم مع المخلفات البلدية بدءا من الجمع وحتى التخلص الآمن.

تكثيف اعمال نشر التطبيق الالكتروني الخاص باستقبال الشكاوى الخاصة بمنظومة النظاف

كما وجه "مرزوق " بضرورة تكثيف اعمال نشر التطبيق الالكتروني الخاص باستقبال الشكاوى الخاصة بمنظومة النظافة للوصول الى كافة المواطنين وسرعة الرد والاستجابة لشكواهم، وأشار إلى أن المحافظة، من خلال صندوق النظافة، تعاقدت مع 13 شركة نظافة لتغطية نطاق المراكز والمدن والأحياء، بهدف رفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

توفير أكثر من 500 حاوية قمامة جديده

كما تم توفير أكثر من 500 حاوية قمامة جديدة، تم توزيعها في مختلف المناطق، لتسهيل جمع المخلفات والتخلص منها بطرق آمنة وصحية، وأضاف أن الصندوق سبق وأن اعتمد المبالغ المالية اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية والمستلزمات التشغيلية لمعدات النظافة، لضمان استمرار كفاءة العمل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

الاهتمام بالصيانة الدورية لحاويات جمع القمامة

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لحاويات جمع القمامة، وسرعة التعامل معها حال وجود شرخ أو كسر وطلاءها جميعها بلون محدد حرصا على المظهر العام وتحسين الصورة البصرية، وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات، مشددًا على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المظهر الجمالي للمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور توفيق الخشن، والمهندس شكري حسين استشاري المخلفات الصلبة بمكتب RWA المكلف ببناء قدرات العاملين بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه بالمحافظة إحدى مشروعات مصرف كتشنر، وبدر السيد مدير الادارة العامة للشئون المالية والادارية ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة.

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