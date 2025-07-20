الأحد 20 يوليو 2025
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خارج الحدود

الكرملين: بوتين التقى مستشارا كبيرًا لخامنئي وبحثا برنامج إيران النووي

بوتين وخامنئي، فيتو
بوتين وخامنئي، فيتو

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي البرنامج النووي الإيراني.

وقال الكرملين: بوتين أكد ضرورة استقرار المنطقة والتوصل لتسوية سلمية بشأن النووي الإيراني.   

وكانت وسائل إعلام روسية، ذكرت أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى اليوم مستشارا كبيرا لخامنئي في الكرملين.

 

تقارير تتحدث عن إجراء إيران محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، صباح اليوم الأحد، أن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا على إجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي

ويأتي ذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله "جرى الاتفاق على مبدأ المحادثات، لكن المشاورات مستمرة بشأن موعد ومكان انعقادها. ولم يُحدد البلد الذي قد تعقد فيه المحادثات الأسبوع المقبل".

المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني

وفي وقت سابق علمت الوكالة أن إيران تدرس طلبا من 3 دول أوروبية لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.

وبحسب تسنيم، من المقرر أن تجرى هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث.

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