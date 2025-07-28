برئاسة باريس والرياض، بدء مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة بنيويورك (فيديو)

بدء مؤتمر حل الدولتين، الذي يعقد في الأمم المتحدة بنيويورك اليوم الاثنين، وذلك دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وتعقد الأمم المتحدة اعتبارًا من اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث مصير حل الدولتين التى تقاطعه كل من أمريكا وإسرائيل فيما تتكثف الضغوط الدولية على إسرائيل، لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ويأتي إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، أنه سيعترف بدولة فلسطين رسميًا في سبتمبر المقبل، في المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأسه باريس والرياض، أملا في إحياء هذا المسار.

ويرى المحلل بمجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان، أن المؤتمر "كان محكومًا بعدم الأهمية، إلا أن إعلان ماكرون يغير المُعطى". ويضيف "سيدرس مشاركون آخرون على عجل ما إذا كان عليهم أن يعلنوا أيضًا نيتهم الاعتراف بفلسطين".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع أسبوعية "لا تريبون ديمانش"، أن "دولًا أخرى تؤكد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر"، من دون أن يحدد هذه الدول.

والمملكة المتحدة من الدول التي تريد فرنسا إقناعها بالاعتراف بدولة فلسطين. إلا أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جدّد التأكيد الجمعة الماضي، أن "الاعتراف يجب أن يندرج في إطار خطة أشمل"، فيما لا تنوي ألمانيا الإقدام على هذه الخطوة على المدى القصير".

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