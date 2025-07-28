ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق التجارة الأمريكي الأوروبي وخفض ترامب مهلته لروسيا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقليل المهلة النهائية المحددة لروسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا أو مواجهة رسوم جمركية عالية جدا.

ارتفاع أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.63 دولار، أو ما يعادل 2.4%، لتصل إلى 70.07 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار، أو 2.5%، إلى 66.78 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أيام بعد أن قال ترامب إنه سيقلص المهلة النهائية التي منحها لروسيا بشأن حربها في أوكرانيا من 50 يومًا لتصبح 10 أيام إلى 12 يوما.

الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط.

وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا أمس الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها.

وقال ترامب إن الاتفاق ينص على أن يشتري الاتحاد الأوروبي طاقة أمريكية بما يصل إلى 750 مليار دولار في السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس

وقال تاماس فارجا المحلل في شركة "بي في إم" إن النفط تراجع مع ارتفاع الدولار وانخفاض واردات الهند من النفط بعد زوال قدر آخر من الضبابية بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالمعروض، قال أربعة مندوبين من تحالف أوبك+ في 25 يوليو إن من غير المرجح أن تجري لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للتحالف أي تغييرات على الخطط الحالية لزيادة الإنتاج في اجتماعها اليوم.

وتتوقع "آي إن جي" أن يستكمل تحالف أوبك+ الإلغاء الكامل لتخفيضات الإمدادات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بنهاية سبتمبر.

وقالت أوبك في بيان إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ شددت على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات إنتاج النفط خلال اجتماعها اليوم.

وكانت أسعار النفط قد أغلقت تعاملات الجمعة الماضية عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وسط تصاعد القلق بشأن التوترات التجارية العالمية، وتوقّعات بزيادة محتملة في الإمدادات النفطية من فنزويلا.

ووفقًا لمصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية، فإن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة، ضمن شروط مماثلة للتراخيص التي أُصدرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وذلك فور إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تتيح للشركات الشريكة العمل وتصدير النفط في إطار اتفاقات مبادلة.

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