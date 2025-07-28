خبير اقتصادي: تجربة صينية على أرض مصر لزيادات الصادرات لـ130 مليار دولار

تحدث إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، عن تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، وهجمات الحوثيين على التجارة العالمية، وخاصة خطوط الملاحة المارة بقناة السويس.

تخفيض رسوم عبور السفن من قناة السويس

وأوضح خلال لقائه بقناة “النيل للأخبار”: أن مصر اتخذت إجراءات متعددة لتقليل تأثير هذه الأزمات، من خلال تقديم حوافز وتخفيضات لعبور السفن، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية لـقناة السويس لتصبح منطقة جذب استثماري قادرة على الصمود أمام التقلبات الدولية.

حلول ذكية للتحديات الداخلية

أما على المستوى الداخلي، فقد أشار إلى وجود بعض التجاوزات الفردية من قبل وكلاء الشحن، مثل المبالغة في الأسعار أو نقص الحاويات.

ودعا إلى عقد اجتماعات دورية بين غرف الملاحة والغرف التجارية ومجالس التصدير السلعية لتوفير حلول مباشرة وسريعة.

وثمّن دور الحكومة في إشراك القطاع الخاص داخل دوائر اتخاذ القرار، من خلال تشكيل مجالس استشارية، ما يضمن إيصال صوت المصنعين والمصدرين بفاعلية.

نحو "تجربة صينية على أرض مصرية"

وبشأن زيادة الصادرات المصرية، واختتم بالتأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في دعم القاعدة الصناعية، معتبرًا أنها مفتاح التحول إلى نموذج تنموي يشبه "التجربة الصينية"، خاصة مع توافر الكوادر البشرية المؤهلة والاستقرار السياسي، ما يجعل هدف الوصول إلى صادرات بقيمة 130 مليار دولار بحلول عام 2030 أمرًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق.

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