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الصادرات المصرية تقلص العجز التجاري لأدنى مستوى في 6 سنوات.. تراجع الميزان 18% خلال النصف الأول من 2025.. و5 دول تستحوذ على 40% من الصادرات السلعية

الميزان التجاري،
الميزان التجاري، فيتو

 في تطور اقتصادي لافت، تمكنت مصر من تقليص العجز في الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% خلال النصف الأول من عام 2025، ليسجل 14.3 مليار دولار، مقابل 17.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى هذا التحسن إلى النمو القوي في الصادرات، رغم الارتفاع الطفيف في الواردات.

 

قفزة تاريخية في الصادرات السلعية

 سجلت الصادرات السلعية المصرية نموا ملحوظا بنسبة 22% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتصل إلى 24.5 مليار دولار، مقارنة بـ20.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3% فقط، لتسجل 38.82 مليار دولار، مما ساهم في تقليص العجز التجاري إلى أدنى مستوى له خلال ستة أعوام.

 

نمو الصادرات يعوض تراجع قناة السويس

 وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2024 بلغ 44.8 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 5.4%، بينها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، هذا النمو ساعد على تخفيف الأثر السلبي لتراجع إيرادات قناة السويس، الناتج عن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.

وكان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أشار في مؤتمر صحفي عقد في يناير الماضي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحا أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالميا، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%، موضحا أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها غير مرتفعة.

 

مصر تزيد مخصصات دعم الصادرات

 رفعت الحكومة المصرية مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه تم تخصيصها في العام المالي السابق. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وتحقيق مستهدفات رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها 118 مليار دولار من صادرات صناعية.

5 دول تستحوذ على نحو 40% من صادرات مصر

واستحوذت حوالي 5 دول، على 39.8% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية خلال أول 6 أشهر من العام بقيمة 9.7 مليار دولار/ وجاءت الإمارات في المركز الأول بنمو سنوي 163% إلى 3.7 مليار دولار، ثم تركيا في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 1.6 مليار دولار، تلتها السعودية بـ1.4 مليار دولار رغم تراجعها بنسبة 14%، والولايات المتحدة 1.43 مليار دولار، وإيطاليا 1.37 مليار دولار.

قفزة لصالح الفراعنة، الميزان التجاري بين مصر وبريطانيا في قطاع الصناعات الغذائية

الاستثمار: نستهدف الحد من العجز في الميزان التجاري

كما استحوذت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية، على الحصة الأكبر من إجمالي صادرات مصر بنسبة 30% وبقيمة 7.5 مليار دولار، تلاه الصناعات الكيماوية والأسمدة بنحو 18% وبواقع 4.5 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 13% وبواقع 3.3 مليار دولار، والصناعات الهندسية بنسبة 12% وبقيمة 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 12% وبقيمة 2.9 مليار دولار، وفي المركز السادس قطاع الملابس الجاهزة بنحو 6.5 أي بواقع 1.6 مليار دولار.

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