رئيس قناة السويس يكشف عن ارتفاع عدد السفن اليومية لـ 72

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التطويرات الأخيرة التي شهدها المجرى الملاحي وخاصة افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015، كانت نقطة تحول كبرى، مؤكدًا أن هذا المشروع الاستراتيجي رفع عدد السفن اليومية من 42 إلى 75 سفينة، واستوعب مرور سفن عملاقة يصل غاطسها إلى 22 مترًا وحمولتها 24000 حاوية.

مشروع القطاع الجنوبي بقناة السويس

وأوضح أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهيئة افتتحت في فبراير الماضي مشروعًا جديدًا في القطاع الجنوبي، شمل ازدواج قناة البحيرات المرة لمسافة 10 كيلومترات، لتصل المسافة المزدوجة إلى 82 كيلومترًا، كما تم توسيع وتعميق القناة لمسافة 30 كيلومترًا، مما حسَّن حركة الملاحة وخفّض زمن العبور.

دعم الرئيس السيسي لمشروع القطاع الجنوبي بقناة السويس

وأكد أن هذه المشروعات نُفذت بالكامل بأيدٍ مصرية وبتمويل ذاتي من ميزانية الهيئة دون تحميل الدولة أي أعباء، مشددًا على أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة وتوجيهاته المباشرة كانا عاملًا حاسمًا في تحقيق هذه الطفرة.

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