50 طالبا بالفصل، وزير التعليم يعلن ارتفاع نسبة الحضور المدرسي لـ 85%

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نسبة حضور الطلاب في مدارس مصر قد تجاوزت 85٪ خلال العام الدراسي 2024/2025، مسجلة قفزة نوعية في مؤشرات الانتظام المدرسي وتحسن درجات الانضباط التعليمي.

وأكد وزير التعليم أن هذا الإنجاز يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي أطلقتها الوزارة لتحسين جودة التعليم والبيئة المدرسية، وتشمل:

خفض كثافات الفصول لتصبح أقل من 50 طالبًا في الصف الواحد، مما ساعد في توفير بيئة تعليمية أكثر طمأنينة وتركيزًا.

تحسين ظروف العمل للمعلمين، بما في ذلك حوافز إضافية وتوزيع مدروس للكوادر بين المناطق والحصص الدراسية.

إطلاق برامج تدريبية وتطوير مهني للمعلمين، أبرزها خطة تأهيل ضخمة بدعم من "اليونيسف" تشمل ربط المنهج بمنصات الفيديو كونفرانس والتدريب المباشر.

إعادة هيكلة النظام التعليمي الثانوي والتوسّع في التعليم الفني التقني بهدف ربط التعليم بسوق العمل وتلبية احتياجات التنمية الوطنية

وأشار الوزير إلى أن تحسن الحضور المدرسي ليس مجرد رقم، بل يعكس فعليًا الانضباط المدرسي وتحسن المناخ التعليمي داخل المدارس الحكومية، وهو ما ينعكس إيجابًا على التحصيل العلمي للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.