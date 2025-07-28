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أخبار مصر

بعد سنوات من التكدس، الحكومة تعلن خطة لخفض كثافة الفصول وسد عجز المعلمين

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

في خطوة جديدة تستهدف تحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية، أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ خطة لخفض الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، وسد الفجوات في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين بيئة التعلم في المدارس الحكومية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم،  أن الوزارة بدأت تطبيق خطة تدريجية تستهدف خفض متوسط عدد الطلاب في الفصول المزدحمة تدريجيًا، خاصة في المدارس الكائنة بالمناطق الحضرية والأكثر تكدسًا، بالتوازي مع توسيع إنشاء المدارس الجديدة واستغلال الفراغات داخل المدارس القائمة.

وأوضح الوزير أن الخطة تشمل أيضًا توزيع المعلمين بشكل أكثر كفاءة وعدالة وفق احتياجات كل مدرسة، بما يساهم في تقليل الفجوات بين التخصصات وسد العجز في بعض المواد الدراسية، لا سيما في القرى والمناطق النائية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خريطة إلكترونية دقيقة لرصد الكثافات الفعلية داخل كل مدرسة على مستوى الجمهورية، بهدف توجيه الموارد بشكل ذكي ومباشر، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية المتاحة.

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خفض الكثافات الطلابية الفصول الدراسية أعداد المعلمين المراحل التعليمية

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