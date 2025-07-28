التعليم: 70 مدرسة يابانية في مصر العام المقبل، ومواد جديدة للبرمجة والتقنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد المدارس اليابانية في مصر سيصل إلى 70 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2025/2026، في إطار التوسع في تطبيق النموذج الياباني في التعليم، والذي يركز على بناء الشخصية وغرس القيم والانضباط.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني على إدخال مادة البرمجة ضمن المناهج الدراسية بالمدارس اليابانية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير مناهج التعليم وربطها بمهارات المستقبل وسوق العمل.

وأضاف أن المادة الجديدة ستُقدَّم بمنهجية متدرجة، تبدأ بمستوى "مبتدئ"، ثم "متوسط"، و"متقدم"، بما يضمن تنمية المهارات التقنية للطلاب بشكل متكامل، مع الالتزام بمعايير الجودة في المحتوى والمستوى التعليمي.

وأكد وزير التعليم أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لإدخال التكنولوجيا المتقدمة في العملية التعليمية، وتعزيز التفكير الإبداعي وحل المشكلات لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن التجربة اليابانية أثبتت نجاحها داخل المدارس المصرية.

وتعكس هذه الخطوة اهتمام الدولة بتوسيع آفاق التعليم الحديث، وتوفير بيئة تعليمية تواكب التطورات العالمية، وتعد الطلاب بشكل أفضل للالتحاق بالمجالات التكنولوجية في المستقبل.

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