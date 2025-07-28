الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم: 70 مدرسة يابانية في مصر العام المقبل، ومواد جديدة للبرمجة والتقنية

وزير التعليم
وزير التعليم
ads

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد المدارس اليابانية في مصر سيصل إلى 70 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2025/2026، في إطار التوسع في تطبيق النموذج الياباني في التعليم، والذي يركز على بناء الشخصية وغرس القيم والانضباط.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني على إدخال مادة البرمجة ضمن المناهج الدراسية بالمدارس اليابانية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير مناهج التعليم وربطها بمهارات المستقبل وسوق العمل.

وأضاف أن المادة الجديدة ستُقدَّم بمنهجية متدرجة، تبدأ بمستوى "مبتدئ"، ثم "متوسط"، و"متقدم"، بما يضمن تنمية المهارات التقنية للطلاب بشكل متكامل، مع الالتزام بمعايير الجودة في المحتوى والمستوى التعليمي.

وأكد وزير التعليم أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لإدخال التكنولوجيا المتقدمة في العملية التعليمية، وتعزيز التفكير الإبداعي وحل المشكلات لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن التجربة اليابانية أثبتت نجاحها داخل المدارس المصرية.

وتعكس هذه الخطوة اهتمام الدولة بتوسيع آفاق التعليم الحديث، وتوفير بيئة تعليمية تواكب التطورات العالمية، وتعد الطلاب بشكل أفضل للالتحاق بالمجالات التكنولوجية في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية المناهج الدراسية بالمدارس اليابانية

مواد متعلقة

التجربة تبدأ بمحافظة واحدة لمدة عام، التعليم تعلن عن خطة لدمج رياض الأطفال داخل المساجد

اجتماع عاجل لرئيس الوزراء ووزير التعليم، اعرف السبب

طرح وحدات سكنية جديدة بـ مشروع "سكن لكل المصريين" (إنفوجراف)

مدبولي لـ "شل العالمية": استثماراتكم تهمنا ومستمرون في دعمكم وسداد المستحقات

مدبولي يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية في قطاعات مختلفة

رئيس الوزراء يتابع إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي

رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بالعلمين الجديدة

رئيس الوزراء يفتتح معرض العربية للتصنيع بالعلمين

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ترامب عقب نداء السيسي لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

هيتقبض عليها فورا، خالد يوسف يعلق على ابنة حسني مبارك المزعومة

93.5% للطب و92% للصيدلة و90% للهندسة، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

القصة الكاملة لوفاة شاب داخل مركز شرطة بلقاس.. الداخلية توضح والأهالي يطالبون بكشف الحقائق.. ومحامي المتوفي محذرا من الشائعات: "حق أيمن صبري مش هيضيع"

برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

أحمد عبد القادر، حسم مصير نجم الأهلي خلال ساعات

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

رسالة قوية من السيسي لـ ترامب لإيقاف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نبايعه ونتبعه حتى نكون من الناجين، علي جمعة يكشف سر خروج المهدي المنتظر

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن هلاك قوم لوط (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة مقولة "العمل عبادة" والأدلة على ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads