رئيس محكمة النقض يزور استئناف القاهرة ويهنئ المستشار عبد الآخر فواز بمنصبه

في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات القضائية، قام المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، بزيارة المستشار عبد الآخر فواز، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله.

جاءت الزيارة بحضور المستشار ماجد عمران، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، ورافق رئيس محكمة النقض كل من:

المستشار محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى

المستشار عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى

المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية

المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى

المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام

وخلال اللقاء، أكد المستشار عاصم الغايش على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به محكمة استئناف القاهرة في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون.

من جانبه، أعرب المستشار عبد الآخر فواز عن بالغ شكره وتقديره لرئيس محكمة النقض على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا حرصه على مواصلة الجهود للارتقاء بمنظومة العمل القضائي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم القيادات القضائية للعلاقات التكاملية بين المحاكم، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة نحو عدالة شاملة ومستدامة.

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