وزير التعليم يعلن إطلاق أكبر خطة لتأهيل المعلمين، اعرف التفاصيل

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق أكبر خطة قومية لتأهيل وتدريب المعلمين على المناهج الدراسية المطورة، وذلك في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأوضح وزير التعليم أن الخطة تنفذ بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، وتهدف إلى تغطية 100% من المعلمين في مختلف المراحل التعليمية، من خلال برامج تدريبية حديثة تعتمد على منصات إلكترونية، وتقنية الفيديو كونفرانس، وورش عمل مباشرة.

وأشار إلى أن آليات التدريب تتضمن أيضًا الاستفادة من منصة المعلم، وهي منصة إلكترونية شاملة تُقدم محتوى تدريبيًا يغطي كامل المنهج الدراسي، حيث يحصل المعلم على التدريب المناسب وفق تخصصه، باستخدام حساب شخصي، مع منحه شهادة رسمية عند اجتياز البرنامج.

وأكد وزير التعليم أن هذه الخطة تُعد خطوة محورية نحو رفع كفاءة المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع المناهج الحديثة، بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية وتعزيز مهارات الطلاب وفق المعايير الدولية.

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