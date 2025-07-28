الإثنين 28 يوليو 2025
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أخبار مصر

التجربة تبدأ بمحافظة واحدة لمدة عام، التعليم تعلن عن خطة لدمج رياض الأطفال داخل المساجد

وزير التعليم
وزير التعليم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات العمل داخل الوزارة، حيث تم استعراض مقترح جديد يتعلق بمرحلة رياض الأطفال.

وخلال الاجتماع، كشف وزير التربية والتعليم عن مقترح لتجربة دمج الأطفال في مرحلة رياض الأطفال داخل بعض المساجد، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وذلك في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وتوفير بيئة تربوية متكاملة.

وأوضح الوزير أن التجربة ستُنفذ في محافظة واحدة ولمدة عام دراسي كامل، على أن يتم تقييم نتائجها بشكل شامل قبل النظر في تعميمها، مؤكدًا أن الهدف منها هو غرس القيم الدينية والتربوية بشكل مبكر، مع ضمان جودة المحتوى التعليمي والتربوي.

وأشار إلى أن التجربة ستتم وفقًا لمعايير تعليمية معتمدة، وتحت إشراف مشترك من وزارتي التعليم والأوقاف، مع الاستفادة من البنية التحتية للمساجد الكبرى التي تتوافر بها إمكانيات مناسبة لاستقبال الأطفال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق التعليم المبكر وتوفير فرص تعليمية مرنة وملائمة لاحتياجات المجتمع، بما يتسق مع جهود الدولة في تنمية الطفولة المبكرة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد عبد اللطيف مرحلة رياض الأطفال وزارة الأوقاف

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