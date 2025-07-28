التجربة تبدأ بمحافظة واحدة لمدة عام، التعليم تعلن عن خطة لدمج رياض الأطفال داخل المساجد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات العمل داخل الوزارة، حيث تم استعراض مقترح جديد يتعلق بمرحلة رياض الأطفال.

وخلال الاجتماع، كشف وزير التربية والتعليم عن مقترح لتجربة دمج الأطفال في مرحلة رياض الأطفال داخل بعض المساجد، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وذلك في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وتوفير بيئة تربوية متكاملة.

وأوضح الوزير أن التجربة ستُنفذ في محافظة واحدة ولمدة عام دراسي كامل، على أن يتم تقييم نتائجها بشكل شامل قبل النظر في تعميمها، مؤكدًا أن الهدف منها هو غرس القيم الدينية والتربوية بشكل مبكر، مع ضمان جودة المحتوى التعليمي والتربوي.

وأشار إلى أن التجربة ستتم وفقًا لمعايير تعليمية معتمدة، وتحت إشراف مشترك من وزارتي التعليم والأوقاف، مع الاستفادة من البنية التحتية للمساجد الكبرى التي تتوافر بها إمكانيات مناسبة لاستقبال الأطفال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق التعليم المبكر وتوفير فرص تعليمية مرنة وملائمة لاحتياجات المجتمع، بما يتسق مع جهود الدولة في تنمية الطفولة المبكرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.