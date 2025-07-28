وزير التعليم: مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية يخضعون لبرنامج تنمية المهارات القرائية

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تنفيذ الوزارة برنامجًا قوميًّا لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، يستهدف معالجة ضعف المهارات الأساسية لدى التلاميذ في هذه المرحلة.

وأوضح الوزير أن البرنامج يُنفذ حاليًا في 10 محافظات كمرحلة أولى، ويشمل نحو 2000 مدرسة، بإجمالي مليون طالب وطالبة، ويأتي ذلك في إطار شراكة استراتيجية بين الوزارة وعدد من المنظمات الدولية، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة التعليم الأساسي.

وأضاف أن البرنامج يركز على تنمية مهارات المعلمين أولًا، لتمكينهم من إكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، وذلك عبر خطط تدريبية متكاملة ومنهجية علمية فعالة.

وأشار وزير التعليم إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود أوسع لتطوير التعليم الابتدائي، بما يسهم في سد الفجوات التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى الطلاب، خاصة في المهارات اللغوية الأساسية التي تُعد مدخلًا ضروريًا لكل مراحل التعلم اللاحقة.

ويُعد البرنامج نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والمؤسسات الدولية في مجال تطوير التعليم، ويستهدف تعميم التجربة على مستوى الجمهورية خلال المراحل المقبلة، بناءً على نتائج المرحلة التجريبية الحالية.

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