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محافظات

مصرع شاب بطلقات نارية على يد مجهولين بالغربية

جثة بطريق كفر الثعبانية
جثة بطريق كفر الثعبانية

شهدت قرية كفر الثعبانية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية واقعة مأساوية، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعد أن أطلق عليه مجهولون وابلًا من الأعيرة النارية، أثناء سيره بطريق القرية، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب يعمل سائق توك توك، ومقيم بقرية منية سمنود غارقًا في دمائه، وبه آثار طلقات نارية على الطريق المؤدي إلى كفر الثعبانية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث سمنود إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لمعاينة مكان الجريمة ورفع آثارها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول هوية الجناة ودوافع ارتكاب الجريمة مع سرعة ضبط المتهمين.

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