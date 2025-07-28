الإثنين 28 يوليو 2025
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محافظات

التحفظ على 4 أطنان لحوم مصنعة غير مطابقة للمواصفات في حملة بالدقهلية (صور)

حملات بيطرية، فيتو
حملات بيطرية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والتي انطلقت بمدينة طلخا، وتم خلالها ضبط 4 أطنان  من عينات ومصنعات دجاج ومصنعات لحوم، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ  لضبط الأسعار 

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

تحرير محضر عينات مصنعات دجاج ومصنعات لحوم بإجمالي وزن 4 أطنان

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة جرت بمدينة طلخا برئاسة الدكتور سامح الدسوقى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة هبه رحمو، والدكتورة دينا حلمي، أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية

كما تم تحرير محضر عينات مصنعات دجاج ومصنعات لحوم بإجمالي وزن 4 طن، وتحرير 3 محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والحملات مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

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