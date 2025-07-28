الإثنين 28 يوليو 2025
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حجز قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص في واقعة وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية للحكم

حجز قضية مزاولة مهنة
حجز قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص في واقعة وفاة لاعب الكاراتيه

قررت محكمة جنح سيدي جابر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار معتز نوار، رئيس المحكمة، حجز جلسة محاكمة المتهمين "ع.ا.ح" و"ع.ع.ح"، في القضية رقم 8795 جنح مباشرة سيدي جابر لسنة 2025، إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية اتهامهما بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب، في واقعة وفاة لاعب الكاراتيه "يوسف أحمد مصطفى".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشاركة اللاعب الشاب في إحدى بطولات الجمهورية للكاراتيه بمحافظة الإسكندرية، حيث تعرض لإصابة خطيرة أثناء إحدى المباريات، فقد على إثرها الوعي، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اللذين توليا مسئولية التعامل مع حالة اللاعب المصاب لم يكونا مؤهلين طبيًا أو حاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة، ما اعتبرته النيابة العامة جريمة انتحال صفة ومزاولة مهنة الطب بدون سند قانوني، وهي الواقعة التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية في تفاقم حالة اللاعب ووفاته لاحقًا.

ويأتي هذا التطور القضائي بالتزامن مع صدور حكم آخر في القضية الأصلية رقم 6541 لسنة 2025 جنح سيدي جابر، والمتعلقة بالتسبب في وفاة اللاعب يوسف أحمد مصطفى نتيجة الإهمال والتقصير من جانب مسؤولي الاتحاد المصري للكاراتيه.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع كفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا بحق كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات، و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية للعبة، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 100,001 جنيه لأسرة اللاعب، مع تحميلهم المصاريف الجنائية والمدنية.

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وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة أهملوا في تطبيق الإجراءات الطبية المنصوص عليها في قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، بما في ذلك توفير طاقم طبي مؤهل وجهاز صدمات قلبية، وتعاقدهم مع شركة إسعاف غير مرخصة، مما أدى إلى فقدان فرص إنقاذ حياة اللاعب.

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