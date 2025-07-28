رفض التهجير وإنهاء المعاناة، أقوى رسائل السيسي للعالم بشأن حرب غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم موقف مصر الواضح برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلا إنه استمع إلى مناشدات بشأن الموقف في غزة خلال الأيام الماضية.

وأعرب السيسي عن حرصه على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن.

وأضاف الرئيس السيسي أن المواقف المصرية دائما إيجابية، وتدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي، أن مواقف مصر كانت دائما إيجابية وتدعو لإيقاف الحرب في غزة.

كما أكد الرئيس السيسي أن موقف مصر تجاه فلسطين مخلص وشريف ولن يتغير.

وقال السيسي إن الظروف داخل قطاع غزة أصبحت مأساوية ولا تطاق، مؤكدا أن مصر لن تقوم أبدا بدور سلبي تجاه أشقائها في فلسطين.

وأوضح الرئيس السيسي أن قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية قائلا: "كنا حريصين على إدخال أكبر حجم من المساعدات لقطاع غزة خلال الشهور الماضية".

وأكد الرئيس السيسي أن معبر رفح هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط، بل بالجانب الآخر داخل قطاع غزة

وأشار الرئيس إلى أن هناك أكثر من 5 معابر متصلة بقطاع غزة سواء من الأراضي المصرية أو من الأراضي الفلسطينية.

وتابع الرئيس السيسي: “لدينا حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية المستعدة لدخول قطاع غزة وأنه ليس هناك ما يعوق دخول المساعدات إلى القطاع”.

وأشار إلى ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا.

وأوضح أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد أوضاعا مأساوية.

ووجه الرئيس السيسي نداء عاما إلى الولايات المتحدة والأشقاء في المنطقة العربية، ودول العالم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات لأهالي القطاع.

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