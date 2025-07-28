بسنت شوقي تتصدر التريند، وإطلالتها السبب

شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها مجموعة صور من عطلتها الصيفية عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت في أجواء صيفية مبهجة على أحد الشواطئ.

وخطفت بسنت الأنظار بإطلالة جريئة مرتدية "كاش مايوه" باللون الوردي، وظهرت في إحدى الصور مع زوجها محمد فراج ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، فقد أشاد البعض بجمال الإطلالة وأناقتها، فيما انتقدها آخرون واعتبروا “اللوك” جريئًا أكثر من اللازم.

شائعات حمل بسنت شوقي

ونفت الفنانة بسنت شوقي مؤخرًا، الشائعات المنتشرة حول حملها وانتظارها هي وزوجها الفنان محمد فراج أول أبنائهما، وقالت بسنت شوقي في مقطع فيديو على “إنستجرام”: “أنا مش برد على الإشاعات خالص، بس لقيت الموضوع بيكبر أوي أوي، وأنا لغاية النهارده جالي أكتر من 5 آلاف رسالة، سواء شخصية أو من الشغل بيباركوا لي وكده، وأنا حسيت إني لازم أطلع وأقول، أنا مش حامل وكل اللي حصل إني نزلت أنا ومحمد Story، إن فيه مفاجأة، والمشكلة إن محمد كان لازم بينك وأنا بقى لي فترة قاعدة بقول أنا مش قادرة أستغنى عن البينك، فالناس توقعت إني حامل في بنت”.

وأضافت: “بس والله العظيم أنا مش حامل، ولو أنا حامل، مش حاسة إن لا أنا ولا محمد هنقولها بالطريقة دي، وبعدين ليه بكرة حامل؟ ما أنا حامل النهارده، مش احنا”، وأردفت: "كان نفسي أقول لكم إن المفاجأة إني حامل فعلًا بس ما حصلش!".

وتابعت: المفاجأة كانت الفيديو كليب "مستنيك" لحسين الجسمي، عشان أنا ومحمد عمرنا ما عملنا حاجة زي كده قبل كده، لإن الفيديو كليب بفكرته وإخراجه وكل حاجة، لأن هشام جمال عمل حاجة مختلفة جدًّا عشان كدة احنا فضلنا نقول مفاجأة كبيرة".

وتابعت: عايزة أقول بس شكرًا جدًّا على كل المشاعر الجميلة، والدعاء اللي جالنا إن ربنا يرزقنا الذرية الصالحة يارب في يوم من ما ربنا يريد، وبجد أنا حاسة بكل الحب، بس لسه ربنا ما أرادش، وبعدين يا جماعة أنا خاسة أصلا!

بسنت شوقي ومحمد فراج مع حسين الجسمي

وطرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي مؤخرًا فيديو كليب “مستنيك” من أحدث ألبوماته الغنائية علي موقع يوتيوب، وتضمن فيديو كليب مستنيك لحسين الجسمي عددا من المشاهد التمثيلية للفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي علي طريقة أفلام الأبيض والأسود، وأغنية مستنيك لحسين الجسمي من كلمات تامر حسين ومن رؤية والحان الجسمي وتوزيع جاسم محمد.

انضمام بسنت شوقي لفيلم إذما

وانضمت الفنانة بسنت شوقي إلى فريق عمل فيلم “إذما” بطولة النجم أحمد داود، ومن تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، الفيلم مقتبس عن رواية "إذما" الصادرة في عام 2020، والتي تصدّرت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في مصر والعالم العربي لسنوات، وحققت صدى واسعًا بين القرّاء، حيث تتمحور أحداثها حول شخصية "عيسى"، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، ويصله في عيد ميلاده هدية من شخص غير متوقع، تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه لإعادة النظر في تفاصيل مسيرته بالكامل.

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