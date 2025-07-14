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ثقافة وفنون

بسنت شوقي ومحمد فراج مفاجأة ألبوم حسين الجسمي الجديد (فيديو)

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي فيديو كليب “مستنيك” من أحدث ألبوماته الغنائية علي موقع يوتيوب. 

ألبوم حسين الجسمي الجديد 

وتضمن فيديو كليب مستنيك لحسين الجسمي عددا من المشاهد التمثيلية للفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي علي طريقة أفلام الأبيض والأسود  

أغنية مستنيك لحسين الجسمي من كلمات تامر حسين ومن رؤية والحان الجسمي وتوزيع جاسم محمد 

وكشف الفنان والمنتج هشام جمال عن تفاصيل أول تعاون فني يجمعه بالنجم الإماراتي حسين الجسمي، مؤكدًا إعجابه بصوت الجسمي منذ صغره، حين سمعه لأول مرة وهو في سن الرابعة عشرة، واصفًا صوته بأنه متفرد ولا يشبه أحدًا وهو من الأصوات التي يفضلها.

 

 وقال هشام: “ سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة… ومش فاكر من بعد اللحظة دي إني سمعت صوت مغني عجبني أكتر من صوته اللي ملوش شبه!" 

وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية، كان له شرف التعاون مع الجسمي في عدد من الأعمال الفنية، معبرًا عن تقديره الكبير له كفنان وإنسان راق.

وأشار هشام إلى أن التعاون الجديد يعد الأول من نوعه بهذا الحجم، مؤكدًا أنه يأتي ضمن رؤية فنية خاصة يقوم بتنفيذها مع فريق “روزناما” للجسمي.

وقال جمال إن الألبوم سيطرح تباعًا، بمعدل أغنيتين كل أسبوع، واعدًا الجمهور بمفاجآت فنية مميزة، تبدأ بأغنية “وحشتيني” التي ستُطرح اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً.

 

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