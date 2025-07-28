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رياضة

تعديل موعد إجراء دياز الكشف الطبي في بايرن ميونخ

دياز
دياز

كشف فلوريان بليتينبيرج، الصحفي الألماني الشهير بشبكة سكاي سبورت عن الموعد الجديد لإجراء الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول، الكشف الطبي في بايرن ميونخ.

وذكرت مجموعة تقارير، أن لويس دياز سيصل ميونخ، اليوم الإثنين، لإجراء الكشف الطبي وتوقيع عقود انتقاله إلى صفوف البافاري.


وكتب بليتينبيرج، عبر حسابه بشبكة إكس "سيصل لويس دياز إلى ميونخ، غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن يخضع للفحص الطبي في نفس اليوم".


وأضاف الصحفي الألماني "بعد ذلك، سيوقع دياز، عقدًا مع بايرن ميونخ يمتد حتى عام 2029، مع خيار التمديد لعام إضافي".

وتابع: "سيدفع بايرن ميونخ، مبلغًا ثابتًا لنادي ليفربول قدره 70 مليون يورو، بالإضافة إلى ما يصل إلى 5 ملايين يورو كحوافز محتملة".

وأتم: "لعب الوكيلان كريستيان فاين وراؤول بايس دا كوستا من وكالة (AS1) دورًا حاسمًا في إتمام الصفقة".

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