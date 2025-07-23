تزامنًا مع الموجة الحارة، محافظ أسوان يشدد على تطبيق إجراءات الوقاية من الحرائق

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تطبيق الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحرائق، والتى بادرت المحافظة بتنفيذها منذ وقت سابق من خلال مراجعة منظومة الإطفاء الذاتى والإنذار داخل مختلف الجهات لتحقيق الجاهزية الكاملة لها للتعامل مع أى أحداث طارئة.

الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين

ويأتى ذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والعاملين داخل المنشآت والمصالح المختلفة.

وأكد أن هذا الأمر يمثل ضرورة عظمى، وخاصة أنه يحظى بإهتمام كبير من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى حيث سيتم صدور كتاب دورى فى هذا الشأن، وهذا يتطلب فى نفس الوقت قيام مسئولى المحليات بالمراكز والمدن لإزالة المخلفات والتراكمات والحشائش والهيش وغيرها من الوسائل التى قد تتسبب فى حدوث الحرائق.

وأشار محافظ أسوان الى أن اتخاذ هذه الإجراءات يأتى فى ظل الإستعدادات المكثفة التى تقوم بها كافة الأجهزة للتعامل مع موجة ارتفاع درجات الحرارة التى ستبدأ يوم الأربعاء القادم.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان اجتماع المجلس التنفيذى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال شكره إلى إدارة الحماية المدنية للجهود التي تبذلها للسيطرة على أى حرائق، على أن يتم بالتوازى التدريب المستمر على استخدام الطفايات، وخطط الإخلاء عند الطوارئ سواء للعاملين بالمنشآت أو المواطنين المترددين عليها عند حدوث أى حرائق، وقيام لجان فنية متخصصة تضم كافة الجهات المختصة، ومنها إدارة الحماية المدنية للمرور والتفتيش على أنظمة الحريق بالمنشآت والمبانى الحكومية، وأيضًا المبانى التابعة للقطاع الخاص من المولات والفنادق السياحية والأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من موافاة هذه الأنظمة للكود واشتراطات السلامة المهنية والحماية من الحرائق، وأسلوب التعامل مع الأعطال المفاجئة.

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