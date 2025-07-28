لليوم الثاني على التوالي، محافظ شمال سيناء يتابع إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة

واصل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي، متابعته الميدانية لعملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة، عبر بوابة معبر كرم أبو سالم، جنوب مدينة رفح.

محافظ شمال سيناء: مصر تواصل دعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين في غزة

وأكد المحافظ أن إدخال شاحنات المساعدات يأتي ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف المحافظ، أن مصر تواصل دعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنها تعمل علي المستويين السياسي والإنساني بالتوازي.

وأشار المحافظ إلي أن جميع أجهزة الدولة تعمل علي مدار الساعة في تنسيق جهود إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وثمّن المحافظ جهود جميع الأطراف المشاركة من الهلال الأحمر المصري والأجهزة الأمنية والرقابية والعاملين في المعبر، مشيرًا إلي أن العمل مستمر على مدار الساعة لضمان دخول المساعدات.

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